Abe in Obama sta se poklonila žrtvam napada na Pearl Harbor

Honolulu, 28. decembra - Shinzo Abe je v torek kot prvi japonski premier obiskal spominski muzej napada na Pearl Harbor 7. decembra 1941 in izrekel "iskreno ter večno" sožalje vsem mrtvim tam in med drugo svetovno vojno. Skupaj s predsednikom ZDA Barackom Obamo sta položila venca in simbolično odvrgla cvetje v Tihi ocean.