Trumpovo stolpnico evakuirali zaradi nahrbtnika z igračami

New York, 28. decembra - Stolpnico v lasti novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa na newyorškem Manhattnu je policija v torek za nekaj časa izpraznila, ker so odkrili nahrbtnik brez lastnika, ki pa je bil le poln igrač in panika ni trajala dolgo časa. Nahrbtnik so pregledali pripadniki posebne enote policije proti bombam.