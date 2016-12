Ljubljana, 27. decembra - Japonski premier Šinzo Abe je položil venec v Pearl Harborju, in to v prepričanju, da je tišina boljši jezik od izgovorjenih besed kesanja in da je že izkazovanje časti dušam umrlih isto kot obljuba, da se kri ne bo nikoli več zlahka prelivala, v Delu piše Zorana Baković.