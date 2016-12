Našli črno skrinjico strmoglavljenega ruskega letala

Soči, 27. decembra - Na območju v nedeljo strmoglavljenja ruskega letala tupoljev 154 so našli črno skrinjico, in sicer snemalnik podatkov leta. Črno skrinjico so popoldan že prepeljali v Moskvo, kjer bodo podatke obdelali. Vzroka nesreče še niso potrdili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.