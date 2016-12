Šesterica ruskih tekačev in tekačic na smučeh začasno suspendiranih

Moskva, 27. decembra - Trener ruske reprezentance v smučarskih tekih Oleg Perevozčikov je za rusko tiskovno agencijo Tass potrdil, da so štirje ruski tekači na smučeh Aleksander Legkov, Maksim Vilegžanin, Jevgenij Belov in Aleksej Petuhov začasno izključeni s tekmovanj zaradi suma kršenja protidopinških pravil. To velja tudi za Julijo Ivanovo in Jevgenijo Šapalovo.