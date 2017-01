Odslej v kurilnicah obvezni senzorji ogljikovega monoksida

Ljubljana, 1. januarja - Prostori s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, morajo imeti od danes nameščene senzorje ogljikovega monoksida. To naj bi pripomoglo k preprečevanju zastrupitev z dimom in k večji požarni varnosti. Nadzor in sankcije sicer niso predvidene, bodo pa na namestitev opozarjali dimnikarji ob rednih pregledih malih kurilnih naprav.