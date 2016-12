Popularni violinist Nigel Kennedy praznuje 60 let

London, 28. decembra - Na današnji dan je 60 let dopolnil priznani britanski violinist in violist Nigel Kennedy. Glasbenik se je kalil v klasičnih vodah, v zadnjem času pa se bolj posveča jazzu, klezmerju in drugih žanrih. Rad eksperimentira, med drugim je ustvaril priredbe skladb Jimija Hendrixa in The Doors, in obenem zagovarja pomen individualnosti v glasbenem izrazu.