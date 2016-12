Grki se pripravljajo na snežni vihar

Atene, 27. decembra - Potem ko so imeli v Grčiji čez božične praznike pravo spomladansko vreme s temperaturami do 19 stopinj Celzija, se zdaj pripravljajo na obilno sneženje in močan veter. Temperature bodo od srede pod 10 stopinj Celzija, za številna območja, tudi otok Kreta, ki leži daleč na jugu, pa grški vremenoslovci napovedujejo sneg.