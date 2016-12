V Litiji se nadejajo boljše prometne infrastrukture v prihodnje

Litija, 29. decembra - Litijčani so naveličani več desetletij čakanja na izboljšanje cestnega prometa v občini. Če se postopki izgradnje obvoznice ne bodo začeli izvajati, krajani resno razmišljajo tudi o zapori državne ceste. S celostno prometno strategijo in trajnostnim načrtovanjem prometa in mobilnosti zdaj sicer upajo na boljše čase.