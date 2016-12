Prevc januarja letos 19 let po uspehu Peterke zmagal na novoletni turneji

Ljubljana, 28. decembra - Primož Peterka je 6. januarja 1997 kot prvi Slovenec zmagal na 64. novoletni turneji v smučarskih skokih, točno 19 let pozneje pa je ta podvig ponovil Peter Prevc. Pred tretjeuvrščenim Peterko sta bila na četrti tekmi tedaj v Bischofshofnu Nemec Dieter Thoma in Poljak Adam Malysz, Peter Prevc pa je do slavja prišel po treh zaporednih zmagah.