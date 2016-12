Shiffrinova vodi, Drevova sedma

Semmering, 27. decembra - Američanka Mikaela Shiffrin vodi v 1. prvi vožnji veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Semmeringu. Drugi in tretji čas sta vpisali Italijanki Manuela Mölgg (+0,27) in Marta Bassino (+0,49). Najboljša Slovenka Ana Drev je na sedmem mestu (+0,96). V finalu bosta zanesljivo vozili še dve Slovenci Ilka Štuhec (23.) in Tina Robnik (25.).