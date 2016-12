Peter brani lovoriko, Domen v lov na zlatega orla kot vodilni v pokalu

Ljubljana, 28. decembra - Novoletna skakalna turneja, 65. po vrsti, bo potekala med 29. decembrom in 6. januarjem, po uvodu v Oberstdorfu se bodo nato skakalci preselili v Garmisch-Partenkirchen, od tam v Innsbruck, končali pa bodo v Bischofshofnu. Slovenske barve bodo branili bratje Domen, Peter in Cene Prevc, Jurij Tepeš, Rok Justin, Anže Semenič in Jernej Damjan.