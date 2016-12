Mednarodni obrtni sejem v Celju bo v 2017 praznoval 50-letnico

Celje, 27. decembra - Mednarodni obrtni sejem (Mos) v Celju bo leta 2017 praznoval 50-letnico. Obletnico so v Celjskem sejmu izkoristili za še večjo vsebinsko segmentacijo sejma na pet ključnih področij, v večjem obsegu in s še naprednejšimi tehnologijami bo na Mosu znova zaživelo Stičišče znanosti in gospodarstva.