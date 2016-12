Sanacijo Indeja bodo predvidoma zaključili do konca januarja

Ljubljana/Koper, 28. decembra - DUTB je po prevzemu opuščene koprske tovarne Inde že sprožila postopek izbora izvajalca del in bo s čiščenjem odpadkov začela v najkrajšem možnem času, so za STA navedli v slabi banki. Prednostno bodo odstranili nevarne odpadke iz azbestne kritine, vsi odpadki pa bodo predvidoma očiščeni do konca januarja 2017.