Anita Klemenčič in Lea Einfalt zmagali na Pokljuki

Pokljuka, 27. decembra - Na Rudnem polju na Pokljuki je bilo v nedeljo zelo živahno na tekaških progah, poleg biatlonskih preizkušenj so se za državne naslove v štafetah borili tudi slovenski smučarski tekači in tekačice. V ženski konkurenci sta slavili Anita Klemenčič in Lea Einfalt, v moški pa Boštjan Klavžar in Miha Šimenc.