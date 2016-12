Trump označil ZN za debatni krožek

New York, 27. decembra - Bodoči predsednik ZDA Donald Trump si je med praznovanjem božiča spet vzel nekaj časa za svoj priljubljeni Twitter in sporočil svetu, da so Združeni narodi neke vrste debatni krožek, kar da je žalostno. Trump je skupaj z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem še vedno jezen na petkovo resolucijo o Izraelu v Varnostnem svetu ZN.