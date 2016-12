Jeseničani dobili zadnjo domačo tekmo v letu 2016

Jesenice, 26. decembra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na svojem ledu uspešno končali leto 2016. V zadnji domači tekmi alpske lige so danes v dvorani Podmežakla premagali Fasso z 8:3 (1:1, 4:0, 3:2). Tekmo so odločili sredi druge tretjine, ko so v razmaku manj kot treh minut trikrat zadeli v polno.