Večer: Petelini (27. 12.)

Maribor, 26. decembra - Kitajci menda vedo in vidijo dlje; leta 2017 bo po njihovem horoskopu v znamenju petelina. Ta naj bi prihodnje leto obarval s svojimi tipičnimi značilnostmi, kot so ponos, ambicioznost, iskrenost, želja po občudovanju, strast, pogum, točnost, plodnost, želja po skrbi za druge in navezanost na domače okolje, v Večeru piše Vojislav Bercko.