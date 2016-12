Za uspeh slovenskih podjetnikov in raziskovalcev v tujini pomembno povezovanje

Ljubljana, 26. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes v sodelovanju z društvom V tujini izobraženih Slovencev gostil pogovor z naslovom Slovensko znanje v svetu: nove priložnosti povezovanja. Kot so izpostavili sogovorniki, je pomembno, da se mladi raziskovalci in podjetniki povezujejo s tujimi ter si tako vzpostavijo mrežo, ki jim bo pomagala do uspeha.