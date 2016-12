Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24., 25. in 26. 12.)

Ljubljana, 26. decembra - Tuja tiskovna agencija je med drugim poročala o poslanici premierja Mira Cerarja ob dnevu samostojnosti in enotnosti, v kateri je poudaril, da Slovenija stalno dozoreva, imamo pa tudi razloge, da v prihodnost zremo optimistično. Pisala je tudi o domnevno slabih političnih in medsosedskih odnosih med Slovenijo in Hrvaško.