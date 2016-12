Augsburg bombnim reševalcem ponudil brezplačne vstopnice

Augsburg, 26. decembra - Nogometni klub Augsburg se je na poseben način zahvalil vsem, ki so v nedeljo sodelovali pri demontaži bombe iz druge svetovne vojne. Zaradi tega dogodka so na božični dan evakuirali 50.000 prebivalcev bavarskega mesta, v klubu pa so se odločili, da se bodo vsem 4000 ljudem, ki so sodelovali pri zahtevni operaciji, oddolžili s povabilom na tekmo.