V Ugandi v brodolomu čolna okoli 30 mrtvih

Kampala, 26. decembra - V brodolomu čolna na jezeru Albert na zahodu Ugande je v nedeljo umrlo okoli 30 članov vaškega nogometnega kluba in njihovih navijačev, je danes sporočila ugandska policija. Na čolnu so se nogometaši in navijači zabavali, ko pa so se zbrali na eni strani plovila, se je to prevrnilo.