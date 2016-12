Tedenska napoved - rekreacija od 27. 12. do 2. 1.

IZBRANI DOGODKI

Silvestrski tek

Četrtna skupnost Javornik - Šance na zadnji dan leta organizira tradicionalni Silvestrski tek, na progi dolžine 1150 metrov, okoli naselja Javornik. Tekmovanje je namenjeno predvsem rekreativnim tekačem in tekačicam, vselej pa se ga udeleži tudi peščica aktivnih atletov in atletinj. Tekmuje se v dveh kategorijah: moški in ženske posebej. Običajno posebej izpeljejo še tek za otroke do desetega leta starosti, ki se na progo dolžine 300 metrov podajo eno uro pred odraslimi. Organizatorji za vse udeležence pripravijo praktična darila, ki jih prejmejo po obeh končanih tekih. Najboljše tri tekače in tekačice še posebej nagradijo s pokali. Informacije: www.tic-ravne.si

6. prednovoletno kolesarjenje z Markom Balohom

V soboto, 31.decembra, se lahko pridružite Marku Balohu na že tradicionalnem prednovoletnem kolesarjenju. Zaključimo skupaj leto 2016 in nazdravimo letu 2017 in Markovi deveti Dirki preko Amerike (RAAM). Dobimo se kot že petkrat do sedaj na parkirišču pred Športno zvezo Sežane (Kosovelova ulica) ob 8. uri, start točno ob 8.30. V primeru dežja kolesarjenje odpade (in ga prestavimo za kak dan). Dolžina trase 158 km z okoli 500 m višincev, torej ravnina, pogovorni tempo in uživancija. Za manj pripravljene je na voljo krajša trasa, do Gradeža in nazaj v dolžini 110km. Udeležba na Prednovoletni rundi je povsem na lastno odgovornost. Vsi udeleženci vozijo na lastno odgovornost in morajo spoštovati veljavne cestno prometne predpise. Uporaba zaščitne čelade je obvezna. Mladoletni se lahko udeležijo izleta samo v spremstvu staršev ali polnoletne osebe.

NOVOLETNI SKOK V MORJE

Že od leta 2005 Športno društvo Slovenc prireja množični dogodek v Portorožu, ki je vsako leto koledarsko prva prireditev v Sloveniji. Gre za tradicionalni Novoletni skok v morje, ki na prvi dan novega leta pritegne vsako leto več aktivnih udeležencev, pa tudi gledalcev. V novoletnem kopanju je tudi nekaj simbolike - začeti novo leto aktivno, nekoliko drugače, s skokom v naše čisto morje. Organizatorji dogodek popestrijo s spremljevalnim programom in poskrbijo za aktivno ogrevanje z zanimivimi rekviziti. Informacije: http://www.novoletniskokvmorje.eu/

KOLEDAR

TOREK, 27. decembra

MOZIRJE - 5. nočni tek in pohod v spomin Ruth; tek. Informacije: www.mm-mozirja.com

SREDA, 28. decembra

SOLKAN - Sredini pohodi na Škabrijel (646 m); pohodništvo.

ČETRTEK, 29. decembra

CELJE - Terme Topusko; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

PETEK, 30. decembra

POLZELA - Božično-novoletni pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-polzela.si

PODLJUBELJ - Božično novoletni turnir; pikado. Informacije: www.podljubelj.si/

SOBOTA, 31. decembra

GORNJI GRAD - Silvestrovanje na Menini; pohodništvo.

IVANČNA GORICA - Pohod z baklami; pohodništvo.

MORAVSKE TOPLICE - Silvestrski pohod z baklami; pohodništvo.

RAVNE NA KOROŠKEM - Silvestrski tek; tek. Informacije: www.tic-ravne.si

SEŽANA - 6. prednovoletno kolesarjenje z Markom Balohom; kolesarstvo.

STAHOVICA - 8. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/ostale-prireditve/zimska-liga-sv-primoz

VELENJE - Tekaška liga Moj najhitrejši krog 2016/17; tek. Informacije: http://allevents.in/velenje/najhitrej%C5%A1i-krog-po-kolesarsko-sprehajalni-poti/1259093010818279?utm_source=featured-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=featured-campaign-8&utm_content=view_event#

VRANSKO - Silvestrski pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-vransko.si/

ŽALEC - 9. silvestrski tek (malo drugače); tek. Informacije: Lucijan Tominšek, 070 856 903, lucijan_tominsek1@t-2.net; www.atletski-klub-zalec.si

HAJDINA - Boč (979 m); pohodništvo.

NEDELJA, 1. januarja

LJUBLJANA - Deset vrhov v okolici Ljubljane (sezonska akcija); pohodništvo. Informacije: www.ljubljana.si

CELJE - Novoletno plavanje v Savinji; plavanje.

DOLENJSKE TOPLICE - Novoletni pohod na Pogorelec (826 m); pohodništvo. Informacije: www.kpl-kanja.si

IG - 22. novoletni vzpon na Krim; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.lavrica.eu

JESENICE - Osvajalec Španovega vrha (celoletna akcija); pohodništvo. Informacije: www.zsport-jesenice.si

LAŠKO - Novoletni pohod na Babo (789 m); pohodništvo. Informacije: Marko Mavri, 031 363 901, marko.mavri@gmail.com

LENDAVA - Novoletni pohod v neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

MARIBOR - 10. zimski pokal Peš na Pohorje - petič; tek. Informacije: www.ganeshateam.com/10-jubilejni-zimski-pokal-pes-na-pohorje/

NOVA GORICA - Brevet - novoletna Tržaška stotica; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

PORTOROŽ - 13. novoletni skok v morje; plavanje. Informacije: Nino Cokan, 070 777 237; www.novoletniskokvmorje.eu

RADOVLJICA - Prijatelji Begunjščice (celoletna akcija); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si

SEŽANA - Božično-novoletni pohod Z lučkami po Pliskini poti; pohodništvo. Informacije: www.visitkras.info/v_srediscu/2015123110300020/Bo%C5%BEi%C4%8Dno-novoletni%20pohod%20Z%20lu%C4%8Dkami%20po%20Pliskini%20poti/

SEŽANA - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SOLKAN - 25. novoletni spust po Soči; kajak kanu na tekočih vodah.

TRBOVLJE - Planina zdaj - zimska liga 2016/2017; tek. Informacije: www.taleris.si/planina-zdaj-zimska-liga-20162017/

TREBNJE - 11. novoletni tek na Debenec; tek. Informacije: http://dtptrebnje.si

GRAD - Kranjska zimska tekaška liga 2016/17: Krvavec; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/zlplakat1617-1.pdf

PODLJUBELJ - Stari Ljubelj 2017 (sezonska akcija); pohodništvo. Informacije: www.podljubelj.si/index.php?stran=obvestila&id=44

PONEDELJEK, 2. januarja

LJUBLJANA - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

NOVA GORICA - 2. novoletni pohod na Škabrijel (646 m); pohodništvo.

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, info@zs-trbovlje.si; www.zs-trbovlje.si

GORENJA VAS - 18. novoletni pohod na Blegoš (1562 m); pohodništvo. Informacije: Drago Trček, 040 235 869, pdgorenjavas@pzs.si; Darko Miklavčič, 040 235 869, pdgorenjavas@pzs.si; www.pdgorenjavas.com/

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

