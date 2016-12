Kitajska ter Sao Tome in Principe znova vzpostavila diplomatske odnose

Peking, 26. decembra - Kitajska ter afriška otoška državica Sao Tome in Principe sta danes znova vzpostavili diplomatske odnose. Skupno izjavo sta na slovesnosti v Pekingu podpisala zunanja ministra Wang Yi in Urbino Botelho. Sao Tome in Principe je imel doslej diplomatske odnose s Tajvanom.