Zmagovalci Super Bowla 2016 ostali brez končnice

Los Angeles, 26. decembra - Prvič po 2003 se bo zgodilo, da v končnici lige ameriškega nogometa NFL ne bosta igrala lanska finalista. Poraženci Super Bowla 2016 Carolina Panthers so že pred časom zapravili svoje možnosti, pred zadnjim vikendom rednega dela pa so do tega spoznanja prišli tudi prvaki Broncos iz Denverja.