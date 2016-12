Warriors obdarili prvake v Clevelandu

Cleveland, 26. decembra - Čeprav so vodili skoraj celo tekmo, so košarkarji Golden State Warriors božično klasiko v ligi NBA zapustili sklonjenih glav. V ponovitvi zadnjega finala so morali premoč priznati prvakom, Cleveland Cavaliers, ki so se v ospredje prebili s košem Kyriea Irvinga dobre tri sekunde pred koncem.