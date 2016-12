Na božič po cerkvah praznične maše in bogoslužja

Ljubljana, 25. decembra - Na božič, krščanski praznik Jezusovega rojstva, po cerkvah po vsej državi potekajo praznične maše in bogoslužja. V stolnicah so maše vodili slovenski škofje, ki so med drugim v pridigah spomnili na skromne razmere, v katerih je bil rojen Jezus. Namesto materialnih dobrin bi morali v ospredje postaviti medsebojne odnose, so pozvali.