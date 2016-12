Papež se je v božični poslanici spomnil žrtev nasilja in terorizma

Vatikan, 25. decembra - Papež Frančišek je v tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, pred množico vernikov na Trgu svetega Petra pozval k miru po celem svetu ter spomnil na žrtve nasilja in terorizma. Pozval je k zagotavljanju pomoči civilistom v sirskem Alepu ter k mirnemu in pogumnemu oblikovanju prihodnosti med Izraelci in Palestinci.