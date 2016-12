Putin in Rohani pozdravila zmago v Alepu

Teheran/Moskva, 25. decembra - Predsednika Rusije in Irana, Vladimir Putin in Hasan Rohani sta v sobotnem telefonskem pogovoru pozdravila "zmago sirske vojske proti teroristom v Alepu" in napovedala nadaljnje usklajevanje vojaških aktivnosti v Siriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP ob sklicevanju na iranske medije.