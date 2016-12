V božični dan številni verniki vstopili s polnočnicami

Ljubljana, 25. decembra - Kristjani danes praznujejo božič, dan Jezusovega rojstva. Številni po svetu in tudi v Sloveniji so v praznični dan vstopili s polnočnicami, čez dan pa bodo potekale božične maše. Škofje so pri polnočnih mašah poudarili, da Božje učlovečenje prinaša veselje in upanje, nosi pa tudi sporočilo miru.