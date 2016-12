V Nemčiji izpustili brata s Kosova, osumljena priprave napada

Berlin, 24. decembra - Nemška policija je danes sporočila, da so izpustili brata s Kosova, ki so ju aretirali v petek, ker naj bi pripravljala napad na nakupovalno središče v bližini Essna. Kot so pojasnili, so ju izpustili zaradi pomanjkanja dokazov, poročajo tuje tiskovne agencije.