Lastniki in košarkarji v NBA sklenili novo kolektivno pogodbo

New York, 24. decembra - Lastniki moštev in košarkarji v severnoameriški ligi NBA so sklenili novo kolektivno pogodbo, ki bo začela veljati 1. julija 2017 in se bo iztekla po sezoni 2023-24, so zapisali predstavniki obeh strani v skupni izjavi. Teža dogovora se meri v desetinah milijard dolarjev letno.