Ruska biatlonska zveza poziva proti "pogromu" ruskih športnikov

Moskva, 24. decembra - Ruska biatlonska zveza je pozvala, da naj se v obtožbah o dopingu ruskih biatloncev "upošteva pravice ruskih športnikov in pravila Mednarodne protidopinške agencije (Wada)". Ruska zveza je še sporočila, da imajo le pristojne mednarodne športne organizacije, kot sta Wada in Mednarodna biatlonska zveza (IBU), pravico do objave in kaznovanja.