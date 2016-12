Ob začetku praznikov pričakovan povečan promet na Obrežju in Gruškovju ter pred predorom Karavanke

Ljubljana, 24. decembra - Pred začetkom praznikov je danes pričakovati povečan promet od Italije in Avstrije proti Madžarski in Hrvaški. Na Prometno-informacijskem centru zato opozarjajo, da se lahko potovalni časi podaljšajo, pred predorom Karavanke ter pred mejnima prehodoma Obrežje in Gruškovje je pričakovati zastoje.