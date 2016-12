Cerar v božični poslanici pozval k medsebojni pomoči

Ljubljana, 24. decembra - Premier Miro Cerar je v božični poslanici, v kateri je zaželel vesele in doživete praznike, državljane pozval, da v prazničnem času ne pozabijo na tiste, ki so osamljeni, bolni in potrebujejo našo pomoč. "Prepogosto hitimo mimo tistih, ki naše sočutje najbolj potrebujejo. Bodimo preprosto ljudje, prisluhnimo si, pomagajmo si," je svetoval.