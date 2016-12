Nemški film Toni Erdmann dobro sprejet tudi v ZDA

Los Angeles, 27. decembra - Nemška tragikomedija Toni Erdmann režiserke Maren Ade je potem, ko je osvojila naslov najboljšega evropskega filma leta in nagrado lux po premieri v ZDA osvojila tudi tamkajšnje kritike. V New York Timesu so zapisali, da gre za najbolj smešen skoraj triurni nemški film, kar si ga je mogoče ogledati, podobno je zapisal The Hollywood Reporter.