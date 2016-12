Rim med prazniki iz varnostnih razlogov za tovornjake zapira center mesta

Rim, 24. decembra - Po napadu v Berlinu, ko je storilec s tovornjakom zapeljal v božični sejem in pri tem ubil 12 ljudi ter jih ranih okoli 50, so se v Rimu odločili za povišano stopnjo varnosti. V skladu s tem je tako za tovornjake prepovedana vožnja po centru mesta med 24. in 26. decembrom ter 31. decembrom in 6. januarjem.