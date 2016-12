Preminil Etiopijec Yifter, nekdanji dvakratni olimpijski zmagovalec

Toronto, 24. decembra - Etiopijec Mirtus Yifter, dvakratni olimpijski zmagovalec v tekih na 5000 in 10.000 metrov v Moskvi leta 1980, je v dvainsedemdesetem letu starosti preminil v petek v Torontu, je objavila Mednarodna atletska zveza. Do obeh zlatih medalj je prišel z izjemnim pospeševanjem v zadnjih delih finalnih nastopov in je bil vzornik številnim atletom.