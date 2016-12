Vikingi v strahu po težavah letala med pristankom

New York, 24. decembra - Igralci ameriškega nogometa Minnesota Vikings so preživljali težke trenutke na mednarodnem letališču Appleton v Wisconsinu, četudi je let trajal zgolj uro. Po pristanku je namreč letalo na snegu zdrsnilo s pristajalne steze in sicer varno pristalo na travi, sledilo pa je več ur čakanja, preden so nogometaši, trenerji in drugi zapustili letalo.