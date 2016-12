Mnenja domačih in tujih uporabnikov glede zastojev na avtocestah deljena

Ljubljana, 25. decembra - Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov avtocest, ki so jo naredili na Darsu, je pokazala, da so mnenja o tem, koliko časa vozniki v zastojih zaradi del izgubijo na slovenskih avtocestah v primerjavi z drugimi državami, deljena. Tuji vozniki menijo, da čakajo manj časa kot v tujini, medtem ko so domači prepričani, da v Sloveniji izgubijo več časa.