Proen Maribor in Litija upravičili vodilni vlogi v prvenstvu

Ljubljana, 24. decembra - Vodilni ekipi malega nogometa v 1. SFL Proen Maribor in Litija sta upravičila svoj položaj na lestvici in sta z zmagama sklenili leto 2016. Mariborčani bodo prezimili z 28 točkami, Litijani jih imajo na drugem mestu lestvice 23. Vijoličasti so sinoči s 7:1 odpravili Dobovec Pivovarno Kozel, Litija pa s teniških 6:1 Zavas Siliko.