Primorske novice: Predanost z vizijo (24. 12.)

Koper, 24. decembra - Kaninsko smučišče je z obnovo izbojevalo prvo zmago. Le predanost, vizionarstvo in inovativnost lokalnega in prekomejnega okolja ob predpogoju, da ob podpori države najdejo denar, lahko peljejo do cilja. Da smučišče razširijo, umetno zasnežijo in tesno vpnejo v kakovostno turistično ponudbo v dolini, v Primorskih novicah piše Neva Blazetič.