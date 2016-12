Poraza moštev Gorana Dragića in Bena Udriha

New Orleans, 24. decembra - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški košarkarski ligi NBA na gostovanju s 87:91 izgubili z New Orleans Pelicans. Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je za poražene goste v 34. minutah dosegel 23 točk (met iz igre 10:17, 2:4 za tri točke, 1:3 prosti meti), pet podaj in štiri skoke. Bil je prvi strelec Miamija in drugi na tekmi.