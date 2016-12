Umirjen teden na newyorških borzah se je končal z umirjeno rastjo delniških indeksov

New York, 24. decembra - Newyorški borzni indeksi v minulem tednu po dolgem času niso uprizorili nobenega divjanja navzgor ali navzdol in trgovalni teden se je končal z rahlo rastjo. Gospodarska poročila so bila večinoma ugodna, potrošniki pa so še vedno zadovoljni z zmago Donalda Trumpa na predsedniških volitvah.