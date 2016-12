Wall Street teden končal z dobički

New York, 23. decembra - Indeksi na newyorškem Wall Streetu so današnje trgovanje končali v zelenem območju. Borzni analitiki ocenjujejo, da so indeksi narasli zaradi porastov delnic v zdravstvenem sektorju, pa tudi optimizma, da bo novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump poskrbel za povečanje gospodarske rasti, poročajo tuje tiskovne agencije.