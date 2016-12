Ljubljana, 24. decembra - Četrt stoletja po osamosvojitvi so pred Slovenijo novi izzivi. Migracije in terorizem postavljajo v ospredje vprašanja varnosti, a strah ne sme preprečiti prizadevanj za uresničitev sanj o boljšem življenju, je bilo razumeti zbrane ob petkovi obeležitvi prihajajočega dneva samostojnosti in enotnosti ter 25. obletnici sprejetja slovenske ustave.