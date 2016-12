Delo: Četrt stoletja pozneje (24. 12.)

Ljubljana, 23. decembra - Šestindvajset let po plebiscitu in petindvajset let po sprejetju ustave bi lahko dejali, da toliko let prej skorajda nihče ni slutil preizkušenj in izzivov, ki jih bo prinesel današnji čas. Slovenija je družbeno razdvojena in socialno razslojena, širši evropski in svetovni prostor ne prinašata rešitve, v Delu piše Majda Vukelić.