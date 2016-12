Milanu italijanski superpokal

Doha, 23. decembra - Nogometaši Milana so zmagovalci italijanskega superpokala. V Dohi so po streljanju enajstmetrovk s 4:3 premagali torinski Juventus. Po rednem delu in podaljških je bilo 1:1. Torinčane je v vodstvo popeljal Giorgio Chiellini v 18. minuti, dvajset minut pozneje pa je izenačil Giacomo Bonaventura.