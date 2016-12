Ljubljana, 23. decembra - Svojci pogrešajo 45-letnega Matijo Vuka iz Renč. Pogrešani je visok okoli 178 centimetrov, ima kratke svetlejše lase in je suhe postave. Nazadnje so ga sorodniki videli v četrtek, ko se je zvečer odpeljal od doma z osebnim avtomobilom znamke Honda civic, temno sive barve, registrske številke GO 22-42D, so sporočili iz PU Nova Gorica.