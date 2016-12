Pred turškim centrom v Bruslju našli domnevno eksplozivno napravo

Bruselj, 23. decembra - Pred centrom turške skupnosti v Bruslju so danes našli sumljiv paket, ki bi lahko vseboval eksploziv, so sporočili z belgijskega tožilstva. Domnevno eksplozivno napravo, ki naj bi po poročanju medijev vsebovala plinsko jeklenko in vžigalni sistem, je policija onesposobila, poročajo tuje tiskovne agencije.